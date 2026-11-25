Фрідріх Мерц пояснив потребу ухвалення важливих рішень на підтримку оборони.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що бажання і наміри Росії далеко виходять за межі України, оскільки росіяни вже вдаються до ескалації у Балтійському регіоні, і навіть намагаються впливати на ситуацію в межах Німеччини. Про це Мерц заявив під час виступу у Бундестазі, передає The Guardian.

У своїй промові, присвячений бюджету, Мерц заявив, що Німеччина "занадто довго нехтує фундаментальними питаннями" щодо оборони, інфраструктури, демографічних змін і економіки. І тому, на його переконання, тепер терміново треба ухвалювати відповідні рішення, особливо у галузі оборони.

Зокрема, оборонні рішення потрібні з огляду на загрозу з боку Росії.

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"Росія точно знає, чого хоче, і Росія хоче більшого, аніж лише Україну. Будь-хто, хто цього не може осягнути, або не розуміє, яким є світ, або відстоює зовсім інший порядок денний – такий, що суперечить свободі, відкритості і ліберальним цінностям нашої власної країни", - наголосив Мерц.

Також канцлер Німеччини попереджає, що Росія загострює напруження у Балтійському регіоні, у Польщі і Балтійському морі, і навіть у космосі.

"Вона вдається до ескалації у великих масштабах – у тому числі, в межах наших власних кордонів, навіть за рахунок людських життів. Такою є ситуація, пані та панове. І саме через це ми, як європейці, повинні, і будемо, встановлювати чіткі межі для Росії", - заявив Мерц.

Плани Кремля

Як повідомляв УНІАН, ініціатор війни і російський диктатор Володимир Путін розраховує на те, що європейська підтримка України обвалиться в найближчі місяці. Це відбувається на тлі того, що США на чолі з адміністрацією Дональда Трампа відходять від прямого фінансування українського опору російській агресії.

Один із планів Кремля передбачає, що українська економіка через безперервні російські ракетні та дронові удари стане паралізованою, і за таких умов РФ прагне дочекатися, поки європейська підтримка ослабне під тиском тих політичних партій, що набирають популярності та виступають проти допомоги Києву.

Нині Російська Федерація активно вдається до гібридних атак і скоєння диверсій в різних країнах Європи. На думку міністра-координатора польських спецслужб Томаша Семоняка, Росія не припинить диверсійну кампанію навіть, якщо буде досягнуто мирну угоду у війні проти України.

Разом з тим, британська служба внутрішньої розвідки МІ5 попередила оборонні компанії Великої Британії про високий ризик диверсій з боку Росії.

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