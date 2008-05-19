Святкова шоу-програма, присвячена 50-річчю СК «Таврія»

21 травня - 19.30. Святкова шоу-програма, присвячена 50-річчю СК «Таврія» (Сімферополь). Програма заходу: святкове спортивно-хореографічне шоу за участю парашутистів, вшановування ветеранів «Таврії», вітання почесних гостей свята, концерт майстрів мистецтв України і Росії, святковий фейєрверк, живий звук та ін. Вхід вільний! Стадіон «Локомотив» (Сімферополь, вул. Пушкіна, 46).

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