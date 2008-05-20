Кримські татари вирішили пропагувати своє мистецтво

23-25 травня в Бахчисараї (Крим) відбудеться Перший Міжнародний кримськотатарський фестиваль «Бахчисарай - 2008».

Фестиваль об`єднає кримськотатарські національні колективи з різних країн світу, повідомили УНІАН організатори «Бахчисараю - 2008».

Цілі фестивалю - пропаганда народного мистецтва кримських татар, привертання уваги громадськості до історичних, архітектурних і археологічних цінностей Бахчисараю.

«У програмі фестивалю - виступи національних колективів з Болгарії, Литви, Польщі, Росії, Румунії, Узбекистану, України і Туреччини; театралізовані вистави і конкурси; виставки майстрів народної творчості; зустрічі з кримськотатарськими художниками і письменниками», - повідомили організатори.

Крім того, будуть організовані екскурсії в печерне місто Чуфут-Кале; у Ханський палац тощо. Також у рамках фестивалю «Бахчисарай - 2008» буде організована робота 10 національних павільйонів: білоруського, болгарського, вірменського, грецького, караїмського, кримськотатарського, німецького, російського, українського, чеського.

Фестиваль організований Бахчисарайською районною державною адміністрацією, районною і міською радами.