«Гетьман Сагайдачний» проводить тренування з італійським «Грантьєре»

Зараз флагман Військово-Морських сил Збройних сил України фрегат “Гетьман Сагайдачний” проводить у Середземному морі тренування з відпрацювання процедур щодо контролю морських перевезень.

Днями фрегат завершив комплексну підготовку у військово-морській базі логістичного забезпечення НАТО “Суда-Бей”, що розташована на грецькому острові Крит.

Як повідомляє прес-служба Управління Міноборони України, тренування є заліковим елементом двотижневого завершального етапу підготовки екіпажа українського корабля до безпосереднього виконання протягом червня-липня поточного року завдань операції НАТО у Середземному морі “Активні зусилля”.

Тренування також має на меті повне інтегрування фрегата “Гетьман Сагайдачний” до складу сил учасників операції та містить низку навчань, спрямованих на бойове злагодження українського корабля з тактичною групою НАТО, що працює в інтересах операції “Активні зусилля”.

Тренінг-партнером “Гетьмана Сагайдачного” виступає італійський фрегат “Грантьєре”. Кілька днів обидва кораблі борт-до-борту стояли у Суда-Бей.

У відповідності до плану тренувань у морі, протягом трьох діб “Гетьман Сагайдачний” та “Грантьєре” мають відпрацювати цілу низку корабельних навчань, покликаних забезпечити досягнення належного рівня взаємосумісності. В першу чергу йдеться про відпрацювання відповідно до вимог НАТО процедур опитування торгівельних суден, про налагодження сталого процесу звітування українського екіпажу командиру тактичної групи, а також про тренування на борту “Грантьєре” української оглядової команди.

Програма спільних з італійським фрегатом тренувань, окрім традиційного тактичного маневрування, містить також пошуково-рятувальне навчання із залученням фахівців рятувальної парашутно-десантної групи Військово-Морських сил України, що працюватимуть з гелікоптера палубного базування КА-27ПР. Крім того, заплановано проведення протичовнового навчання, відпрацювання дій з буксирування корабля іншим кораблем, тренування з передачі вантажів на ходу, а також корабельне бойове навчання із забезпечення універсальної комплексної оборони корабля.

Паралельно з процедурами допуску фрегата ВМС України “Гетьман Сагайдачний” до участі в операції “Активні зусилля”, на борту українського корабля триває ще один контрольний захід – самооцінка першого рівня “багатонаціональної готовності” українського фрегата в рамках діючої в Альянсі Концепції оперативних можливостей НАТО (Operational Capabilities Concept).

Сутність цієї самооцінки полягає у тому, що українські експерти за методологічної допомоги представників Альянсу оцінюють спроможність екіпажу корабля правильно діяти у складі тактичних морських з’єднань сил НАТО виключно за стандартами Альянсу.

За словами керівника групи оцінки від ВМС ЗС України капітана 3-го рангу Ярослава БАЛИЦЬКОГО, головною метою нинішнього оцінювання є отримання максимально об’єктивної картини щодо рівня взаємосумісності українського фрегата із силами Альянсу. Головний акцент при цьому робиться на оцінюванні саме рівня тактичної підготовки офіцерів корабля.

Після завершення тренування у морі, український фрегат знов повернеться до бази логістичного забезпечення НАТО “Суда-Бей”, де розпочнуться останні приготування до безпосередньої участі корабля в операції “Активні зусилля”.

Як повідомлялось, 10 травня фрегат вирушив із Севастополя у Середземне море для участі у бойовому чергуванні в рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля».

***Фрегат «Гетьман Сагайдачний» побудовано у 1993 році на суднобудівному заводі „Залив” (Керч).

Практична фаза операції «Активні зусилля» розпочалася 6 жовтня 2001 року.

Мета операції НАТО “Активні зусилля” – боротьба з тероризмом у межах зони проведення операції у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден.

Основні завдання операції – патрулювання та контроль за переміщенням суден в зоні проведення операції.

Україна стала другою з країн – нечленів НАТО, яка приєдналася до операції “Активні зусилля”.

Основні форми участі ЗСУ в операції “Активні зусилля” полягають у функціонуванні на базі штабу ВМС Контактного пункту – елементу взаємного обміну інформацією у рамках операції, направлення українського офіцера зв’язку до штабу операції (Неаполь, Італія), залучення групи військового персоналу ЗСУ для участі в огляді підозрілих суден, направлення кораблів та підрозділів ВМС до складу сил, визначених до участі в операції “Активні зусилля”.

В операції «Активні зусилля» торік брали участь корвети ВМС України «Тернопіль» та «Луцьк».