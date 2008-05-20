До Криму приїде поет Євген Євтушенко
08:26, 20 травня 2008Крым
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Запланований прямий ефір і ювілейний вечір
7 червня в Сімферополі, в Кримському академічному українському музичному театрі, відбудеться ювілейний вечір відомого поета Євгена ЄВТУШЕНКА.
Як повідомили в Кримській організації Всеукраїнського об`єднання "Батькивщина", ювілейний вечір поета проводиться в Криму за підтримки лідера кримських БЮТівців, депутата ВР України Андрія СЕНЧЕНКА.
Вдень 7 червня в прямому ефірі Чорноморської ТРК пройде програма за участю поета і кримських журналістів.
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