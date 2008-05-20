Лідер СЛС побалакає у Криму про землю і права депортованих

Лідер політичної партії «Союз Лівих Сил» Василь ВОЛГА 22-23 травня знаходитиметься з робочою поїздкою в Сімферополі.

22 травня він проведе прес-конференцію на тему: «Попередні підсумки акції "Право на землю"», а 23 травня візьме участь в засіданні прес-клубу на тему: «Про проекти закону України про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою». До участі в засіданні прес-клубу запрошені представники влади Криму, політичних партій і громадських організацій, політологи, повідомляє прес-служба Кримської організації СЛС.

Також В.ВОЛГА виступить у прямому ефірі на двох телеканалах Криму і на одній з радіостанцій.