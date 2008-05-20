У Криму засудили недбайливу матір

У Керчі (Крим) суд засудив до двох років обмеження волі жінку, яка злісно ухилялася від виховання малолітнього сина.

Хлопчик не відвідував школу, бродяжив, у нього з`явилися ознаки відставання в психічному і фізичному розвитку. Його матір неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за ст. 184 ч. 1 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов`язків з виховання дитини), але потрібних висновків для себе не зробила, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Стосовно недбайливої матері було порушено кримінальну справу за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов`язків по догляду за дитиною, або за особою, стосовно якої встановлена опіка або піклування). Суд погодився з доводами прокуратури Керчі і засудив жінку до двох років обмеження волі.