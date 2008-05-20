Керівник санаторію попався на хабарі
17:19, 20 травня 2008Крым
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Слідство триває
Прокуратурою міста Євпаторії порушено кримінальну справу стосовно директора одного з Євпаторійськіх пансіонатів за фактом одержання хабара (ст. 368 ч. 1 КК України).
Як повідомляє прокуратура Криму, керівник санаторію зажадав від приватного підприємця 5 тис. грн. за укладення договору оренди приміщення в будівлі санаторію.
Слідство у справі триває.
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