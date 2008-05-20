Саратов не бачить підстав скасовувати референдум про недовіру Куніцину

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ не бачить «жодних підстав не проводити» місцевий (консультативний) референдум про недовіру міської адміністрації Севастополя, і його «буде проведено у встановленому законом порядку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САРАТОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

За його словами, незважаючи на протидію виконавчої влади міста, «міськрада сьогодні прийняла рішення про коригування списків дільничних комісій, територіальної комісії, зміну меж ділянок».

Коментуючи рішення Господарського суду АРК від 15 травня, який постановив припинити дію рішення Севастопольської міськради від 8 квітня 2008 року №4025 „Про проведення місцевого (консультативного) референдуму з питань недовіри Севастопольській міській державній адміністрації”, В.САРАТОВ зазначив: „У чому зараз юридичний нюанс? Суд ухвалив половинчасте рішення, що полягає в тому, що воно (рішення - УНІАН) заборонило дії ради з проведення референдуму, але всю решту дій рішення не зупинило. А рада не проводить референдум, вона ухвалила рішення, а зараз здійснює роботу територіальна комісія, дільничні комісії. Вони всі працюють, у нас понад 2 тис. осіб заздалегідь уже проголосували».

В.САРАТОВ також повідомив, що міськрада прийняла рішення звернутися «за роз`ясненням у Господарський суд Криму з цього питання». Він додав, що «ані копійки бюджетних грошей не витрачено. Все, що друкується - друкується під гарантійні листи… Не даються списки, кабінки не даються, урни не даються, це все робиться наново».

За інформацією голови міськради, «у нас всього 187 ділянок, десь щодо семи є спірні питання».

Відповідаючи на запитання, які юридичні наслідки може мати референдум, В.САРАТОВ сказав: «Я думаю, що це буде розгляд питання на сесії міськради за підсумками референдуму. Але я не дуже розумію, як можна працювати, якщо місто висловлює недовіру. Просто не уявляю».

Як заявив своєю чергою голова територіальної комісії з проведення місцевого референдуму Іван КУЛИКОВ, «Центральна виборча комісія теж у цілковитому здивуванні від ухваленого рішення» (очевидно, мається на увазі рішення Господарського суду АРК від 15 травня - УНІАН).

«Офіційно я як голова комісії з суду ніяких документів не отримував. Є ксерокопія, супровідний лист (з Севастопольської міської державної адміністрації), і це не є документом», - сказав І.КУЛИКОВ.

На його думку, «референдум відбудеться у будь-якому разі”. ”Те, що стосується дій судових органів, наші юристи працюють, а ми виконуємо доручення міської ради. Громадськими силами, без грошей, без зарплати свої функції виконуємо», - зазначив І.КУЛИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, посилаючись на рішення Господарського суду АРК від 15 травня, заявив, що «референдуму однозначно не буде».