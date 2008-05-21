У Феодосії ледь не спалили чиновника

У Феодосії (Крим) чоловік намагався підпалити себе і віце-мера міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, інцидент стався напередодні.

На другому поверсі будівлі виконкому Феодосії, в кабінеті заступника міського голови, чоловік (1966 р.н.) за допомогою запалювальної рідини здійснив спробу підпалу себе і господаря кабінету.

Рятувальники, які прибули на місце події, запобігли спробі самоспалення.

Міліціонери затримали чоловіка і доставили його в ізолятор для проведення слідчих заходів.

На місці події співробітниками СБУ, прокуратури і міліції проводяться слідчі заходи.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня у Феодосії стався підпал будівлі міської Державтоінспекції. Громадянин, піднявшись на 2-й поверх адміністративної будівлі Феодосійської ДАІ, почав обливати стіни коридору легкозаймистою рідиною. У цей момент із службового кабінету вийшов начальник відділення ДАІ Ігор КОЙБАН, який, побачивши збуджений стан чоловіка і явні ознаки алкогольного сп`яніння, намагався переконати відмовитися від своїх намірів і залишити приміщення ДАІ. Проте чоловік плеснув йому рідиною в обличчя і за допомогою запальнички зробив підпал. Повністю вигорів коридор і приміщення чергової частини, шкоди завдано ще 7 службовим кабінетам. У вогнищі займання було виявлено обгоріле тіло палія. Внаслідок події постраждали 8 співробітників ДАІ. Найбільш тяжкі травми дістав 42-річний начальник Феодосійської ДАІ.