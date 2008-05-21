Так низько долар в Україні не опускався з 2001 року!

На міжбанківському валютному ринку долар продають вже за 4,65 грн. Так низько американська валюта в Україні не опускалась з 2001 року, коли сталася криза через теракти 11 вересня у Сполучених Штатах.

Власне, долар дешевшає в усьому світі, але до останнього часу Національний банк стримував валютні коливання в Україні, викуповуючи надлишок доларів на ринку до валютних резервів. Офіційний курс досі тримається на позначці 5,05, але як на міжбанку, так в готівкових обмінних пунктах вже зовсім інші курси.

Керівництво НБУ та уряду пояснює свої дії необхідністю зміцнення гривні, як протидію інфляції. Адже, чим нижче курс долара, тим дешевші товари, які Україна завозить з-за кордону.

ICTV