У Криму йде полювання на луна-парки

Головне управління МНС України в Криму припинило експлуатацію 9 атракціонів у Сімферопольському дитячому оздоровчо-екологічному центрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС, в атракціонів не було необхідних документів.

Перевірка атракціонної техніки триває, і, як запевнили кримські рятувальники, це не останні атракціони, діяльність яких буде припинена.

На думку рятувальників і фахівців Держгірпромнагляду, ситуація із стаціонарними атракціонами знаходиться під контролем, але справи з ”заїжджими” луна-парками, які в курортний сезон можна зустріти в будь-якому приморському селищі, складається інакше. В МНС зазначають, що в багатьох луна-парків фальшиві, підроблені або прострочені документи.

«Здебільшого в Україну потрапляють досить пошарпані атракціони. Робити їх діагностику і відновлювати за кордоном дорого, а викидати - шкода, тому їх почали продавати, а наші «горе-підприємці» купувати», - зазначили в МНС.