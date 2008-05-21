До Севастополя прибув турецький корабель

Сьогодні, 21 травня, до порту Севастополь з дружнім візитом прибув навчальний корабель Військово-Морських сил Туреччини “Іскендерун” з курсантами Військово-морської академії цієї країни на борту.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-службі Міністерства оборони, відповідно до програми візиту, командир корабля капітан 1-го рангу Тайфун ДУРЯЗ та турецькі курсанти відвідають Севастопольський військово-морський інститут ім. П.С.Нахімова, де зустрінуться з керівництвом та професорського-викладацьким складом цього вищого військово-морського навчального закладу українського флоту, ознайомляться з його навчально-матеріальною базою.

Під час перебування у Севастополі турецькі військові моряки також оглянуть Панораму та музей Чорноморського флоту, покладуть вінки та квіти до турецького меморіалу загиблим воїнам на Сапун-горі.

Крім того, як планується, на стадіоні Севастопольського військово-морського інституту ім. Нахімова буде проведено товариський матч з футболу між командами двох навчальних закладів.

Візит навчального корабля ВМС Туреччини “Іскендерун” до порту Севастополь завершиться 23 травня.