Моряки страйкують, вимагаючи зарплату

У Керчі команда судна «Гагарін» (прапор Сьєрра-Леоне) влаштувала страйк, вимагаючи виплатити заробітну плату, яку вони не одержують більше півроку.

Грек-судновласник багато раз обіцяв екіпажу розплатитися, проте гроші моряки так і не одержали.

Як повідомив кореспонденту УНІАН телефоном голова Керченської профспілки працівників торгового і риболовецького флоту Борис ВЕЙШТОРТ, моряки погрожують почати голодовку, якщо до середини завтрашнього дня з ними не розплатяться.

Заборгованість із заробітної плати від півроку і більше. Загальна сума боргу із зарплати, за даними Б.ВЕЙШТОРТА, близько 50 тисяч доларів. На судні працюють 8 моряків - вони з Севастополя, Ялта, Миколаєва, Одеси, повідомив голова Керченської профспілки.

«Деякі моряки, які прийшли на судно ще в листопаді, ні копійки не одержали, у них вже контракт давно закінчився, а вони сидять без грошей», - сказав він.

Про ситуацію на судні повідомив у профспілку новий капітан. «Морякам в кожному порту, куди вони заходили, обіцяли виплатити гроші. Зараз вони зайшли на ремонт (у Керч - УНІАН), і новий капітан судна – він є членом профспілки – зателефонував мені, розповів, що на судні така ситуація склалася – 8 чоловік сидять без заробітної плати», - сказав голова Керченської профспілки працівників торгового і риболовецького флоту.

За його даними, з господарем судна, який живе на Кіпрі, і його представниками в Україні проводили переговори. «Ми з ним (господарем судна) спілкувалися, він обіцяв, що зарплату виплатить до п`ятниці (мається на увазі минула п`ятниця, 17 травня – УНІАН), але п`ятниця пройшла – грошей немає. Тому ми вдалися до таких заходів», - сказав Б.ВЕЙШТОРТ, який перебував на судні разом із моряками.