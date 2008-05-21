32% кримчан вважають своєю батьківщиною Росію (опитування)

32% кримчан вважають своєю батьківщиною Росію.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження “Територіально-адміністративний устрій України”, проведеного Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна, що були оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.

Водночас, 59% кримчан назвали своєю батьківщиною Україну.

В цілому, батьківщиною з великої літери є держава Україна для 88% українців.

Відповідно до опитування, найпривабливішими регіонами для проживання в Україні є Київ, Крим, Закарпаття і Південь (Одеська, Миколаївська, Херсонська області).

Для 10-12% населення України характерні міграційні настрої. Найбільш схильним до міграцій є населення Донбасу: 16% респондентів живуть у своєму населеному пункті менше року, а 29% - від 1 до 5 років.

Родинними зв’язками з іншими регіонами найбільше пов’язані кияни, буковинці, закарпатці та жителі Донбасу. На Донбасі проживає менше порівняно з іншими регіонами корінного населення. А високий рівень життя у Києві не сприяє відтоку корінних киян зі столиці.

Опитування проводилось з 15 по 30 квітня 2008 року у 129 населених пунктах України (63 міста і 66 сіл). Всього було опитано 2006 респондентів. Похибка репрезентативності не перевищує 2,2%.