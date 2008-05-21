Ющенко доручив Тимошенко розібратися з флотом Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду розробити законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про це йдеться в Указі глави держави, яким він увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави». Текст документу від 20 травня 2008 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, уряд має підготувати у двомісячний строк та забезпечити внесення в установленому порядку законопроекту щодо припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації.

Також Кабмін має вжити у двомісячний строк заходів щодо комплексної оцінки наслідків тимчасового перебування ЧФ Росії в Україні.

Серед іншого, Президент доручив уряду завершити формування договірно-правового оформлення морської ділянки державного кордону між Україною та Російською Федерацією в Азовському і Чорному морях та Керченській протоці.

Контроль за виконанням цього Указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.