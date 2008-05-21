Тимошенко збирається до останньої крапки виконати угоди по ЧФ

Уряд при виконанні доручень Президента України Віктора ЮЩЕНКА, що стосуються врегулювання питань перебування в Україні Чорноморського флоту Російської Федерації, має намір керуватися діючими міжнародними угодами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Уряд буде все робити в рамках міжнародних угод. Ми не робимо жодного кроку, який або ставить під сумнів угоди або допускає їх невиконання. Якщо дотримуватися міжнародних угод, то для загострення (відносин з Росією – УНІАН) немає абсолютно жодних підстав», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також повідомила, що уряд має намір виконувати доручення, сформульовані в указі Президента.

«Ми робитимемо все для того, щоб всі процедури, по-перше, які мають бути проведені щодо Чорноморському флоту, перебували чітко в системі домовленостей, а по-друге, щоб всі ці домовленості були виконані своєчасно. Уряд працює, і працює дуже ефективно в цьому напрямі», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду розробити законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про це йдеться в Указі глави держави, яким він ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про заходи із забезпечення розвитку України як морської держави».

Зокрема, уряд має підготувати в двомісячний термін і забезпечити внесення в установленому порядку законопроекту про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації.

Також Кабмін має вжити в двомісячний термін заходів за комплексною оцінкою наслідків тимчасового перебування ЧФ Росії в Україні.

Серед іншого, Президент доручив уряду завершити формування договірно-правового оформлення морської ділянки державного кордону між Україною і Російською Федерацією в Азовському і Чорному морях і Керченській протоці.