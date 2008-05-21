У Криму вилучили ігрові автомати на 3 млн.

Кримські податківці вилучили 76 ігрових автоматів, рулетку і покерний стіл на загальну суму понад 3,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, автомати було описано і вилучено в ігрових закладах Сімферополя і Євпаторії. При перевірці закладів були виявлені порушення - відсутня ліцензія Ради міністрів Криму на організацію гральних закладів, передбачена постановою Кабінету міністрів України.

Вилучені автомати передано на відповідальне зберігання. Матеріали перевірок готуються до передачі в суд.