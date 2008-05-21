Гриценко впевнений, що до виведення ЧФ Росії потрібно готуватися вже зараз

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що Україні вже зараз необхідно готуватися до виведення Чорноморського флоту Росії зі своєї території, щоб завершити цей процес до 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Те, що треба готуватись до виведення ЧФ, щоб воно завершилось до 2017 року, - це факт. Так само є фактом те, що неможливо цю роботу організувати за рік чи за два», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, зараз важко сказати, потрібно для початку цього процесу ухвалювати відповідний закон чи достатньо відповідного рішення уряду. Водночас А.ГРИЦЕНКО запевнив, що у разі необхідності ухвалення такого закону, Комітет ВР з питань нацбезпеки долучиться до його розробки.

Відповідаючи на запитання журналістів, як позначиться ця ініціатива України на відносинах з РФ, А.ГРИЦЕНКО наголосив: «Україна – це самостійна держава, вона сама буде визначати, які закони і коли їй приймати, в другу чи в десяту чергу вона буде дивитись, як це сприймає хтось інший».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду розробити законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про тимчасове перебування на території України ЧФ РФ. Про це йдеться в Указі глави держави, яким він увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави».