ГоловКРУ виявило нецільове використання 5 га землі Нікітського ботсаду

Головне контрольно-ревізійне управлінням України виявило нецільове використання близько 5 га землі Нікітського ботанічного саду (Велика Ялта, Крим).

«Так, земельна ділянка ботсаду площею 3,7 га використовується ТОВ «Науково-дослідний інститут натуропатії та фітотерапії» під розміщення котеджів і будинків для відпочинку (підстава – договір оренди землі, укладений з Радою міністрів АРК згідно з її постановою від 10.06.2003), - повідомляє ГоловКРУ України. - Земельна ділянка площею 0,3 га віддана під пансіонат сімейного типу ТОВ «Консоль ЛТД» (підстава – державний акт на право приватної власності на земельну ділянку, виданий Радою міністрів Криму згідно з постановою від 25.02.2003). Інша земельна ділянка орієнтовною площею 0,6 га надана під об`єкти санаторію ТОВ «Дельфін-2001» на підставі двох договорів оренди землі, виданих Масандрівською селищною радою».

Головне контрольно-ревізійне управління наголошує, що зазначені постанови Ради міністрів АРК і договори оренди з Масандрівською селищною радою щодо зайняття земель ботсаду суперечать ст. 51-54 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та ст. 20 Земельного кодексу України, бо право змінювати межі та цільове призначення земельних ділянок природного заповідного фонду загальнодержавного значення має тільки Президент України.

«Належної претензійно-позовної роботи з визнання недійсними зазначених цивільно-правових угод, укладених на підставі рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які суперечать чинному законодавству, адміністрацією ботсаду не проведено», - повідомляє ГоловКРУ.

Також ГоловКРУ виявило під час ревізії фінансово-господарської діяльності ботсаду виявлено порушень на суму понад 3,2 млн. грн. Ревізію Нікітського ботсаду проведено за квітень-грудень 2005 року та 2006-2007 роки, повідомили УНІАН у ГоловКРУ України.

«Ревізією виявлено порушень на суму понад 3,2 млн. грн., з яких нецільове використання бюджетних коштів – 1,2 млн. грн., недоотримання фінансових ресурсів – 208 тис. грн.», - йдеться у повідомленні.

Так, Нікітський ботсад використав 1240,5 тис. грн. загального фонду державного бюджету, що надійшли за «Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук у сфері агропромислового комплексу», не на здійснення наукових робіт, а на оздоровлення працівників Української академії аграрних наук та підпорядкованих йому підприємств, установ і організацій.

ГоловКРУ також повідомляє, що за відсутності права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу та ліцензії на право оптової торгівлі насінням ботсад реалізував насіння на суму 1,1 млн. грн.