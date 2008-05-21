Погода в Криму на 22-23 травня
19:06, 21 травня 2008Крым
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+30°, без опадів
У четвер, 22 травня, в Криму без опадів.
Як повідомляє Укргідрометцентр, на півострові температура повітря вдень 25-30° тепла, вночі 12-17°. Вітер південно-східний 7-12 м/с.
В Україні збережеться тепла погода, похолодає лише у західних областях.
23 травня в Криму можливий дощ. Температура вдень 21-26° тепла, вночі 11-16° тепла. Вітер південно-західний 5-10 м/с.
23-24 травня в Україні мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, 23 травня у західній частині, 24 травня в Україні, крім західних областей та крайнього півдня, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с.
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