Погода в Криму на 22-23 травня

У четвер, 22 травня, в Криму без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на півострові температура повітря вдень 25-30° тепла, вночі 12-17°. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

В Україні збережеться тепла погода, похолодає лише у західних областях.

23 травня в Криму можливий дощ. Температура вдень 21-26° тепла, вночі 11-16° тепла. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

23-24 травня в Україні мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози, 23 травня у західній частині, 24 травня в Україні, крім західних областей та крайнього півдня, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с.