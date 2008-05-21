Секретар РНБО впевнена, що Кабмін програє в суперечці з Vanco

Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що якщо Україна й надалі в ситуації з позбавленням компанії Vanco ліцензії на користування надрами «йтиме за конфліктним сценарієм вирішення питання, то для України судова перспектива буде такою: Україна програє».

Як передає кореспондент УНІАН, так вона прокоментувала в інтерв`ю журналістам сьогоднішнє рішення Кабміну розірвати в односторонньому порядку договір із компанією Vanco на розробку шельфу Чорного моря.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, зараз потрібно поставити свої взаємостосунки з інвестором на законні підстави й визначитися, в якому напрямку в цьому питанні рухатися далі.

На її думку, на сьогодні існує щонайменше два сценарії розвитку подій. Перший сценарій більш прийнятний, зазначила вона, коли сторони сідають і вирішують питання шляхом діалогу, дискусії. Другий – конфліктний сценарій. Як підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА, «зараз дуже швидко розвивається конфліктний сценарій. Він небажаний ні для кого».

Вона також нагадала, що з цього питання є рішення РНБО (від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави», яке Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів у дію своїм указом від 20 травня. Цим рішенням РНБО зобов`язала уряд скасувати рішення про анулювання ліцензії на користування надрами компанії Vanco Prickerchenska Ltd. Т - УНІАН), згідно з яким створюється комісія із залученням уряду, яка повинна буде розглянути всі конфліктні й спірні питання.

Р.БОГАТИРЬОВА ще раз підкреслила, що конфліктний варіант не потрібен «ні владі українській, ні бізнесу українському, ні інвестору, який хотів би зайти на законних підставах і працювати в Україні».

«Мені здається, що зараз потрібно зібратися й повернутися до діалогу між урядом і компанією (Vanco – УНІАН), яка має ліцензію й яка виграла тендер. Я переконана, що все буде повернено в правову площину», - додала секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що виключає можливість міжнародних позовів і штрафних санкцій до України у зв`язку з її одностороннім виходом із угоди з американською компанією Vаncо про спільний розподіл продукції.

«Те, що відбулося з Vаncо, всі розуміють, що там відбулося. Ніяких не буде позовів і ніяких штрафних санкцій. А навіть якщо якісь камікадзе на підставі таких незаконних дій звернуться до якогось міжнародного суду, Україна не просто це виграє, а виграє дуже сильно всі ці спори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.