До кінця травня різкого підвищення ціни на бензин не буде - експерти

Експерти консалтингової компанії United Petroleum Consultants (UPECO, м. Київ) констатують, що роздрібні ціни на основні марки нафтопродуктів в Україні досягли свого піку, і до кінця травня різкого підвищення не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий директор UPECO Сергій КУЮН сьогодні на прес-конференції.

«З бензинів пік вже досягнуто, до кінця травня різкого підвищення цін не буде», - сказав він.

За його словами, ситуація на ринку України розвивається відповідно до квітневої динаміки світового ринку, який зріс по бензинах в середньому на 16,8% і на 28,6% по дизпальному.

Відповідно до прогнозів UPECO, ціни на бензин А-95 до червня збережуться на рівні 6,50 грн./літр, а на дизельне пальне - потенціал зростання до кінця місяця становить 15-20 коп./літр. Про це говорить розрахунок роздрібних цін, виходячи з травневих котирувань європейського ринку.

Із сприятливих чинників експерти компанії виділяють високе ресурсне забезпечення внутрішнього ринку, яке за найпопулярнішими марками палива перевищує показники минулого року. «Побоювань з приводу ресурсного наповнення немає», - додав С.КУЮН.

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 травня, середня по Україні ціна бензину А-95 подолала «психологічну» позначку в 6 грн./літр. З 8 по 16 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-76 - збільшилися на 2,8% - з 5,29 грн./літр до 5,44 грн./літр; бензин А-92 - збільшилися на 3,4% - з 5,62 грн./літр до 5,81 грн./літр; бензин А-95 - збільшилися на 3,7% - з 5,98 грн./літр до 6,20 грн./літр; дизельне пальне - збільшилися на 3,7% - з 5,98 грн./літр до 6,20 грн./літр.

Консалтингова компанія UPECO заснована в 1997 році і на сьогоднішній день є однією з провідних в Україні у сфері збору, систематизації і аналізу інформації про ринки нафти і нафтопродуктів. UPECO є видавцем ряду галузевих видань: тижневика «НефтеРынок», щомісячників «Современная АЗС» і OilMarket. Компанія також проводить ряд нафтогазових конференцій в Україні, Росії та Казахстані.