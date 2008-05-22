НБУ знизив офіційний курс гривні до долара

Нацбанк України знизив офіційний курс гривні до долара США з 5,05 до 4,85 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за долар США був встановлений Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і діє до сьогоднішнього дня, не змінюючись за весь цей час.

На 22 травня НБУ встановив такий офіційний курс гривні до іноземних валют:

100 доларів США - 485.0000 грн.

100 євро - 764.0205 грн. (21 травня: 100 EUR - 789.7695 грн.)

10 рублів Росії - 2.0475 грн. (21 травня: 10 RUR - 2.1267 грн.)