Кримська організація БЮТ відзначить День захисту дітей

1 червня в Сімферополі, в Центральному парку культури і відпочинку, Кримська організація Блоку Юлії Тимошенко проведе святкування Дня захисту дітей.

Планується, що в розважальній програмі будуть різні спортивно-розважальні заходи для дітей і батьків. Кримчани зможуть пограти в баскетбол, бадмінтон, для дітей буде організовано малювання на асфальті, ігри і конкурси. Також в програмі боді-арт і караоке.