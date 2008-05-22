Кримська організація БЮТ відзначить День захисту дітей

15:06, 22 травня 2008
Крым
1 0

1 червня в Сімферополі, в Центральному парку культури і відпочинку, Кримська організація Блоку Юлії Тимошенко проведе святкування Дня захисту дітей.

Планується, що в розважальній програмі будуть різні спортивно-розважальні заходи для дітей і батьків. Кримчани зможуть пограти в баскетбол, бадмінтон, для дітей буде організовано  малювання на асфальті, ігри і конкурси. Також в програмі боді-арт і караоке.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter