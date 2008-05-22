Кримська організація БЮТ відзначить День захисту дітей
15:06, 22 травня 2008Крым
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1 червня в Сімферополі, в Центральному парку культури і відпочинку, Кримська організація Блоку Юлії Тимошенко проведе святкування Дня захисту дітей.
Планується, що в розважальній програмі будуть різні спортивно-розважальні заходи для дітей і батьків. Кримчани зможуть пограти в баскетбол, бадмінтон, для дітей буде організовано малювання на асфальті, ігри і конкурси. Також в програмі боді-арт і караоке.
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