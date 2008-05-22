У Криму пройде спецзасідання Кабміну

В Криму в липні пройде спеціальне засідання уряду щодо виконання вказівок органів влади України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

«В липні передбачено проведення спеціального засідання, на якому робоча група міністрів, яку доручено очолювати міністру оборони, має доповісти уряду про те, як виконуються укази Президента, постанови уряду з розвитку Криму і Севастополя», - сказав він.