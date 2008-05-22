Єхануров: Україна не обговорює питання прискореного виведення флоту Росії

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що Україна не обговорює питання прискореного виведення з Криму Чорноморського флоту Російської Федерації.

"Є дати, відповідні державні домовленості, є договір і його треба виконувати", - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ і нагадав, що 27 травня залишиться рівно 9 років до виведення Чорноморського флоту Російської Федерації з території України.

Ю.ЄХАНУРОВ також висловив побажання, щоби всі попередні домовленості, які досягаються з Чорноморським флотом та Міністерством оборони Росії, виконувалися, і російська сторона “не розповідала про якусь незрозумілу позицію України”.

"Позиція України після затвердження постанов Уряду буде чіткою і зрозумілою. Мені б дуже хотілося, щоби ми більше розмовляли мовою нормативних актів, щоби більше працювали фахівці, юристи, і менше висловлювалися люди з підвищеною емоційністю", - підкреслив міністр.

Глава оборонного відомства додав, що зараз розглядаються пропозиції, які унормують пересування військовослужбовців іноземних держав на території України - це стосується і Криму, і Севастополя. По цьому питанню готуються відповідні постанови Кабінету Міністрів України, які унормують умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму, повідомляє Міноборони України.