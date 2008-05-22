Наміри провести 25 травня в Севастополі референдум є незаконними - Казарін

Будь-які заходи, направлені на проведення 25 травня в Севастополі референдуму, є незаконними. Так перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН прокоментував рішення сесії міської ради від 20 травня, повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації.

На думку В.КАЗАРІНА, «депутати знову віддали перевагу над рішенням насущних економічних питань гучним політичним заявам і політичній доцільності» (УНІАН: 20 травня севастопольські депутати також звернулися до СБУ і МЗС з вимогою відмінити заборону на в`їзд мера Москви Юрія ЛУЖКОВА до України).

За словами представника керівництва виконавчої влади міста, «заяви голови міської ради Валерія САРАТОВА про те, що рішення суду не є підставою для припинення дій з підготовки місцевого консультативного референдуму, не витримує ніякої критики, воно є популістським і провокаційним».

Як додав В.КАЗАРІН, «15 травня Господарський суд АРК ухвалив припинити рішення міської ради про референдум. На сьогоднішній день це єдине рішення судової інстанції з вказаного питання, тому будь-які заходи, направлені на проведення 25 травня референдуму, є незаконними».

За його інформацією, міська держадміністрація вже направила відповідні звернення в правоохоронні органи для оперативного реагування на ситуацію, що склалася. «Сьогодні є рішення суду, його потрібно виконувати, навіть якщо це комусь не подобається. Ми не можемо дозволити яким-небудь політичним силам маніпулювати севастопольцями і перетворювати роботу представницького органу влади на приклад самоправства, саботажу і беззаконня», - сказав В.КАЗАРІН.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня сесія Севастопольської міської ради затвердила Порядок проведення місцевого консультативного референдуму про недовір`я міській адміністрації Севастополя, а також уточнила межі виборчих ділянок, вирішила деякі інші питання, пов`язані з проведенням референдуму. Від голосування з питань організації і проведення референдуму утрималася третина депутатського корпусу.