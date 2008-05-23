У Сімферополі 23 травня можливе припинення трансляції телепрограм

09:06, 23 травня 2008
Крым
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РТПЦ щось ремонтує

У зв`язку з ремонтно-профілактичними роботами на башті сьогодні в Сімферополі можливе припинення трансляції телепрограм.

Про це повідомляє прес-центр міськради Сімферополі із посиланням на Держпідприємство «Радіотелевізійний центр Автономної Республіки Крим».

Припинення трансляції телепрограм у Сімферополі залежно від погодних умов планується в період з 9.00 до 16.00.

 

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