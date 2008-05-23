У Сімферополі 23 травня можливе припинення трансляції телепрограм
09:06, 23 травня 2008Крым
0 0
РТПЦ щось ремонтує
У зв`язку з ремонтно-профілактичними роботами на башті сьогодні в Сімферополі можливе припинення трансляції телепрограм.
Про це повідомляє прес-центр міськради Сімферополі із посиланням на Держпідприємство «Радіотелевізійний центр Автономної Республіки Крим».
Припинення трансляції телепрограм у Сімферополі залежно від погодних умов планується в період з 9.00 до 16.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter