Частина Сімферополя - без води
10:05, 23 травня 2008Крым
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Подякуйте водоканалу :(
У зв`язку з ремонтними роботами зупинена подача води з Міжгірського водосховища в деякі райони Сімферополя.
Як йдеться у повідомленні міськради Сімферополя, сьогодні, 23 травня, зокрема, вода не поступатиме в мікрорайони Загородній, Свобода, Кам`янка, Біле, в район Московського кільця і прилеглих до нього вулиць.
За даними міськводоканалу, водопостачання буде відновлено сьогодні до 18.00.
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