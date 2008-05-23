Частина Сімферополя - без води

10:05, 23 травня 2008
Крым
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Подякуйте водоканалу :(

У зв`язку з ремонтними роботами зупинена подача води з Міжгірського водосховища в деякі райони Сімферополя.

Як йдеться у повідомленні міськради Сімферополя, сьогодні, 23 травня, зокрема, вода не поступатиме  в мікрорайони Загородній, Свобода, Кам`янка, Біле, в район Московського кільця і прилеглих до нього вулиць.      

За даними міськводоканалу, водопостачання буде відновлено сьогодні до 18.00.

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