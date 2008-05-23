Штормове попередження - в Криму

У Криму на сьогодні, 23 травня, оголошено штормове попередження через погіршення погодних умов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Криму, сьогодні на території Кримського півострова очікуються сильні зливи, грози, град, шквалистий вітер поривами 15-20 метрів на секунду.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Криму вологість 79%, температура повітря вдень 22-24° тепла.