Заїжджі атракціони в Євпаторії нон-грата
10:35, 23 травня 2008Крым
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Проконтролювати технічний стан складно
Влада Євпаторії (Крим) заборонила встановлювати в місті тимчасові атракціони - каруселі, центрифуги та ін.
Проконтролювати технічний стан заїжджих атракціонів складно, а значить вони можуть представляти небезпеку для здоров`я жителів міста і відпочиваючих.
Влітку в Євпаторії працюватимуть тільки стаціонарні атракціони.
За матеріалами євпаторійського порталу "Каламіт"
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