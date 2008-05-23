Заїжджі атракціони в Євпаторії нон-грата

10:35, 23 травня 2008
Крым
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Проконтролювати технічний стан складно

Влада Євпаторії (Крим) заборонила встановлювати в місті тимчасові атракціони - каруселі, центрифуги та ін.

Проконтролювати технічний стан заїжджих атракціонів складно, а значить вони можуть представляти небезпеку для здоров`я жителів міста і відпочиваючих.

Влітку в Євпаторії працюватимуть тільки стаціонарні атракціони.

За матеріалами євпаторійського порталу "Каламіт"

 

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