Госпсуд Севастополя заборонив проведення місцевого референдуму

Господарський суд міста Севастополя заборонив проведення місцевого референдуму, призначеного на 25 травня згідно з рішенням міськради від 8 квітня поточного року №4025 „Про проведення місцевого (консультативного) референдуму щодо питання недовіри Севастопольській міській державній адміністрації”.

Як передає кореспондент УНІАН, розглянувши 22 травня адміністративний позов Севастопольської міської державної адміністрації, Господарський суд також ухвалив „заборонити Севастопольській міській раді, Севастопольській міській державній адміністрації, міським комісіям по місцевому (консультативному) референдуму і усім дільничним комісіям здійснювати будь-які дії, пов’язані з виконанням рішення” міськради щодо референдуму.

Суд також заборонив „Севастопольській міській раді приймати будь-які рішення стосовно проведення 25 травня 2008 року інших форм опитування населення, або призначення на 25.05.2008 року будь-якого виду заходів, пов’язаного з анкетуванням або опитуванням населення щодо Севастопольської міської державної адміністрації і її голови”.

Як повідомила УНІАН прес-секретар голови Севастопольської міської ради Тетяна ШКАРІНА, сьогодні о 17 годині планується проведення позачергової сесії міської ради.