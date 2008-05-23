Капітан затонулого біля Гонконгу судна «Нафтогаз-67» постане перед судом

Капітан затонулого біля Гонконгу українського судна «Нафтогаз-67» Юрій КУЛЕМЕСІН постане перед судом - йому висунуто звинувачення «Створення аварійної ситуації на морі» й змінено розмір застави.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку.

Згідно з повідомленням, справу розглядатимуть у суді 10 червня.

Зараз у Гонконзі перебуває група співробітників ДАО «Чорноморнафтогаз», які після проведення ідентифікації організовуватимуть повернення тіл загиблих членів екіпажу судна на батьківщину.

Триває робота щодо страхових виплат.

Як повідомляв УНІАН, транспортно-буксирне судно «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз», Сімферополь) 22 березня зіткнулося з китайським суховантажем «Яохай» неподалік від Сянгану (Гонконгу). Одержавши пробоїну, українське судно затонуло. З 25 членів екіпажу семеро (один громадянин Китаю й 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла решти 15 моряків, які вважалися зниклими безвісті, знайшли після підйому судна 27 квітня. Судно відбуксоване до Китаю.

14 травня судмедексперти поліції Гонконгу повідомили, що зразки ДНК загиблих членів екіпажу судна «Нафтогаз-67» прийняті для проведення аналізу. Аналіз ДНК триватиме близько двох тижнів. Тіла загиблих будуть відправлені в Україну після рішення суду щодо підтвердження ідентифікації.