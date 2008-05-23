НБУ пояснює, навіщо курс долара знизили

Голова Правління Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ вважає, що дії НБУ щодо зміцнення курсу гривні знизять інфляцію мінімум на 3%.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні у Верховній Раді з доповіддю про ситуацію на валютному ринку, В.СТЕЛЬМАХ, зокрема, сказав: «За попередніми даними, наші дії - якщо дійсно збережеться така ситуація, яка сьогодні є, - запобігли зростанню інфляції мінімум на 3%».

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Нацбанк зміцнив гривню, встановивши з 22 травня офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол. Проте вже 22 травня Рада Національного банку України повернула офіційний курс гривні на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право відкладеного вето до рішення правління НБУ про встановлення офіційного курсу на рівні 4,85 грн./дол.

Голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО увечері 22 травня заявив, що, виходячи з рішення Ради, в Україні станом на 22 травня діє офіційний курс на рівні 5,05 грн./дол.

Проте Нацбанк України на 23 травня залишив без змін офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений на 22 травня: 100 USD США - 485.0000 грн.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Основних принципах грошово-кредитної політики на 2008 рік, які затверджує Рада Нацбанку, коридор курсу гривні встановлено в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за 1 долар США було встановлено Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня відразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.

За даними Держкомстату, в Україні інфляція в квітні 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006 року - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006 року - 10,3%).