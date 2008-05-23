Українці на курсі долара втратили 5-6 млрд. грн.?

Втрати громадян України, які зберігали свої кошти на доларових депозитах у комерційних банках, після зміцнення гривні до долара становлять 5-6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Якщо порахувати, що ми маємо сьогодні готівковий курс 4,4-4,5 грн./дол., а офіційний курс, який оголосив Нацбанк, - 5,05 грн./дол., то ми девальвували загальні внески населення у валюті приблизно на суму 5-6 млрд. грн.», - сказав О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня 2008 року Нацбанк зміцнив гривню, встановивши з 22 травня офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол.

Офіційний курс на рівні 5,05 грн. за 1 долар США було встановлено Нацбанком з 21 квітня 2005 року (тоді гривня одразу зміцнилася на 14 копійок) і не змінювався весь цей час.