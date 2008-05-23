Турпідприємства Криму заповнені на 51,4%

На сьогодні, 23 травня, у Криму працює 198 санаторно-курортних установ і туристських підприємств. Коефіцієнт заповнюваності становить 51,4%.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має УНІАН.

В цей самий час 2007 року в Криму працювало 202 санаторно-курортні заклади та турпідприємства, заповнюваність становила 48,6%.

Цього року кількість тих, хто відпочив у Криму, розрахована за методикою Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, уже сягла 471,1 тис. осіб. Це на 8,6 % вище за рівень цього ж періоду минулого року.

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в санаторно-курортних закладах і туристських підприємствах Криму відпочили 164,3 тис. осіб, що на 6,3% вище, ніж за аналогічний період 2007 року.