У Севастополі замість референдуму проведуть вивчення громадської думки

Міська рада Севастополя сьогодні на своїй позачерговій сесії вирішила провести 24 травня вивчення громадської думки.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням від 8 квітня цього року міськрада мала намір провести 25 травня місцевий (консультативний) референдум з питання недовір`я Севастопольській міській адміністрації, проте 15 травня Господарський суд АРК заборонив Севастопольській міськраді проводити 25 травня місцевий референдум, а 22 травня подібне рішення ухвалив Господарський суд міста Севастополя.

Крім того, сьогодні близько 20 Севастопольських організацій політичних партій і громадських організацій ухвалили рішення провести в Севастополі з 24 по 26 травня вивчення думки громадян міста Севастополя з таких питань: «Чи висловлюєте Ви недовір`я Севастопольській міській державній адміністрації щодо її дій з передачі земель м. Севастополя різним суб`єктам господарювання під забудову?» і «Чи має Севастопольська міська рада ухвалити рішення про недовір`я голові Севастопольської міської державної адміністрації КУНІЦИНУ С.В. у зв`язку з передачею Севастопольською міською державною адміністрацією різним суб`єктам господарювання земель м. Севастополя під забудову?». В угоді політпартій зазначається, що її прийнято з урахуванням громадсько-політичного становища, що «склалося, в місті Севастополі, прояви протидії і перешкоджання законному проведенню місцевого (консультативного) референдуму з використанням судових гілок влади, з метою забезпечення відповідно до Конституції України прав громадян на свободу волевиявлення своєї думки з питань місцевого значення».

Підписанти також вирішили «для вивчення думки громадян міста Севастополя з вищезгаданих питань використовувати віддруковані бюлетені з місцевого референдуму з оплатою їх виготовлення за рахунок партійних коштів». При цьому, вивчення думки проводитиметься на громадських засадах і в місцях перебування громадян у зручний для них час.