Російський флот з Криму дівати нікуди - постпред РФ при НАТО

Заява мера Москви Юрія Лужкова про приналежність Севастополя нашкодила зовнішньополітичним інтересам Росії, вважає постпред РФ при НАТО Дмитро Рогозін.

"По суті, Лужков правий. Але за формою, а виходить, і по суті у вищому сенсі цього слова, - не правий. Тому що не треба говорити усе, що ти думаєш", - сказав він в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

За словами Рогозіна, "заява Лужкова більше напсувала, ніж допомогла нашій роботі".

"Багато київських "помаранчевих" діячів просто заплескали в долоні від такої заяви. Їм це потрібно для демонстрації імперської ролі Росії, що Росія заміряється на їхній суверенітет", - вважає Рогозін.

Російський постпред наголосив, що "у дипломатії нікого не просять рвати на собі тільник - іноді це викликає прямо протилежний ефект".

"У чому була різниця між колишнім генпрокурором Юрієм Скуратовим і Малютою Скуратовим? Малюта Скуратов перш, ніж когось тягти на ешафот, прес-конференції не проводив. А в нас дуже багато хто захоплюються риторикою", - сказав Рогозін.

"Це, може, і корисно для досягнення якого-небудь внутрішньополітичного результату, але з погляду зовнішніх інтересів держави краще жувати, ніж говорити", - додав він.

Крім того, Рогозін переконаний, що російський Чорноморський флот повинен залишатися в Севастополі і після 2017 року: "Виводити флот нікуди і нема чого".

"Севастополь створювався як головна база Чорноморського флоту. Не флот базується в Севастополі, а саме місто є невід`ємною частиною цього флоту", - підкреслив він.

Рогозін сказав, що якщо Україна не продовжить оренду бази в Севастополі, то Чорноморський флот "доведеться просто затопити в Севастопольській бухті".

Водночас постпред Росії при НАТО висловив думку, що Росія й Україна зможуть вирішити питання про продовження термінів перебування Чорноморського флоту в Криму.

"По-моєму, перспективи Чорноморського флоту стосовно бази в Севастополі існують і після 2017 року", - сказав він.

Українська правда