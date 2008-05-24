Сімферополь святкуватиме День міста два дні - 31 травня і 1 червня.

Влада підготувала для городян безліч розважальних і спортивних заходів.

Зокрема, як зазначається в програмі святкування Дня міста, поширеній прес-центром Сімферопольської міської ради, 31 травня пройде святковий хід творчих колективів, спортсменів; сплав на байдарках «Брега веселі Салгіра»; змагання з пауерліфтингу «Богатирі столиці»; демонстрація робіт ковальського і гончарного мистецтва «Місто майстрів»; народне свято татар Поволжя «Сабантуй», підготовлена концертно-розважальна програма. Увечері відбудеться святковий салют.

1 червня пройде концерт-презентація диска кращих пісень про Сімферополь «Я оспівую кримську столицю», конкурс краси «Міс Сімферополь - 2008», конкурс малюнка на асфальті «Дитячі мрії», концертно-розважальна програма «Фестиваль повітряних куль – Аеро-фест», спортивно-розважальний марафон і багато іншого. Увечері 1 травня відбудеться концерт за участю «зірок» української естради і святковий салют.

Довідка УНІАН. Офіційною датою заснування Сімферополя вважається 1784 рік, хоча поселення людини на території нинішнього Сімферополя з`явилися набагато раніше.

Назва Сімферополь в перекладі з грецького означає «місто користі» (іноді ще додають «місто-збирач»).