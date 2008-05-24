Росія створили у Керченській протоці сіру зону?

З початку цього року російська сторона не виконує Тимчасового положення про порядок проходження суден у Керченській протоці, яке було підписане між урядами України і Росії після масових корабельних аварій у листопаді 2007 року для забезпечення безпеки судноплавства в протоці.

Про це повідомляється в тижневику «Дзеркало тижня» №19 (698) від 24-30 травня з посиланням на інформацію Центру регулювання руху суден (ЦРРС) українського держпідприємства «Дельта-лоцман» і ЦРРС «Керч».

За даними «Дельта-лоцман», положення працювало тільки до кінця минулого року, тобто лише півтора місяці.

«З 31 грудня росіяни в односторонньому порядку відмовляються його виконувати, — повідомив заступник начальника ЦРРС «Керч» Володимир КОГТЄВ. — Ми з свого боку продовжуємо його тримати».

За даними центру «Керч», за останні 10 днів зафіксовано 25 порушень тимчасового положення з боку російських суден. При цьому жодних офіційних роз`яснень від російської сторони з цього приводу досі одержати не вдалося.

«Жодних офіційних заяв, ні письмово, ні під час засідань спільної урядової комісії одержано не було», — повідомив «ЗТ» заступник міністра транспорту і зв`язку України, директор Департаменту морського і річкового транспорту Володимир РАБОТНЄВ.

Разом з тим у неофіційному спілкуванні росіяни, за його словами, посилаються на припинення дії Тимчасового положення про судноплавство в протоці.

«Неофіційно нам відповідають, що це положення наказано вважати недійсним. Ким наказано, коли, на якій підставі — нічого не знаємо. Нібито два посадовці з російського боку не були уповноважені підписати таку угоду, тому документ не пройшов необхідну процедуру, отже не може бути легітимним», — повідомив заступник міністра.

Таким чином, утворилася «сіра» зона. «Вони там петляють, ніби як на російській стороні, ніби, на українській, там незрозуміле щось відбувається. Немає жодного контролю за безпекою мореплавання в каналі, з виходу і в Чорне, і в море Азовське. Україна не одержує грошей за перевалювання. Ми даємо можливість для зловживань, та сама контрабанда», — каже заступник начальника портофлоту Керченського МТП Олександр ОЛЬХОВСЬКИЙ.

Нагадаємо, Тимчасовим положенням регламентувалося, що двічі на добу сторони обмінюватимуться даними щодо прогнозів погоди і штормових попереджень, і за наявності останніх прийматимуть обопільне рішення про переведення суден у безпечніше місце. У Керченській протоці вводилась єдина система безпечного проходження суден. Щодня до 18.00 центр «Керч» повинен був готувати плани проходження суден на наступну добу. Заходження, вихід і постановка суден на якірні стоянки повинні здійснюватися з дозволу центру «Керч». Пріоритетність проходження перед транзитними суднами при цьому мають танкери і судна з небезпечними вантажами, які чекають вивантаження на якірних стоянках. Усі ці судна курсують виключно Керч-Єнікальським каналом.

Довідка УНІАН. Через шторм 10-11 листопада 2007 р. в Керченській протоці постраждали 15 суден, з них 5 затонули і 10 сіли на мілину. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонефть-139». У результаті в море потрапило близько 1,2 тонн мазуту. Затонули також судна «Вольногорск», суховантаж "Хач-Измаил", суховантаж "Нахічевань", "суховантаж "Ковель", які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки кожний. Інші (судно "Вера Волошина", баржа "Дика", баржа "Демира" і ще 7 ще ) сіли на мілину.