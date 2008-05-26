Севастополь та 11 областей отримали результати тестування

Сьогодні Український центр оцінювання якості освіти надіслав сертифікати з результатами зовнішнього оцінювання до 12-ти регіонів України.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, зокрема, сертифікати надіслано до Чернівецької, Закарпатської, Тернопільської, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Хмельницької, Івано-Франківської, Донецької, Дніпропетровської областей та Севастополя.

До інших регіонів сертифікати будуть відправлені 27 травня. Усі сертифікати надсилаються в іменних конвертах до пунктів реєстрації, звідки учасники їх мають забрати особисто.

Основна сесія зовнішнього тестування триває з 22 квітня до 4 червня. Тестування з фізики – восьме за ліком. Всього у 2008 році зовнішнє оцінювання охоплює 11 предметів.