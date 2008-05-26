Крим втрачає «Казку»?

Ялтинський зоопарк «Казка» - перший приватний зоопарк у СНД - від сьогодні закритий.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином керівництво «Казки» протестує проти рейдерських атак підприємців із Тернополя на інфраструктуру зоопарку і хоче привернути увагу громадськості до ”беззаконня” в одній із селищних рад Південного берегу Криму.

Директор зоопарку, депутат кримського парламенту Олег ЗУБКОВ сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив, що група осіб - «тернопільські паркувальників» - довгий час незаконно стягувала платню з відвідувачів зоопарку за право під`їзду до «Казки», своїми діями створюючи антирекламу зоопарку. «За право під`їзду на брудний, необлаштований майданчик із кожного брали від 25 до 50 грн., при цьому нічого не вкладаючи в інфраструктуру. 11 тернопільських паркувальників підходили до машин і в грубій формі, ображаючи відвідувачів, вимагали гроші», - сказав О.ЗУБКОВ.

Наприкінці 2007 року зоопарк виграв конкурс на право оренди території площі біля зоопарку, після чого вклав у впорядкування території понад 1,5 млн. грн., проте буквально днями група «тернопільських паркувальників» знову почала вимагати гроші з відвідувачів за право під`їзду до зоопарку. При цьому, зазначив О.ЗУБКОВ, «паркувальники» керуються рішенням одного з кримських судів, у якому зазначається, що внесені зміни у старий договір, і між Лівадійською селищною радою і одним із підприємців укладений договір «на паркування» до 2013 року.

О.ЗУБКОВ повідомив, що справу про договір на паркування завтра розглядатиме Апеляційний суд Севастополя, і від рішення цього суду «дуже багато залежить».

«Всю повноту відповідальності за закриття зоопарку я покладаю тільки на керівництво Лівадійської селищної ради», - сказав директор зоопарку. При цьому, підкреслив він, поки зоопарк закритий – всі мешканці обслуговуватимуться в звичному режимі за кошти «Казки».

Працівники зоопарку вимагають від Лівадійської селищної ради виконати умови проведеного конкурсу, розірвати договір оренди на паркування з приватним підприємцем і укласти договір із зоопарком (О.ЗУБКОВ зазначив, що «Казка» може собі дозволити зробити паркування безплатним).

Також співробітники «Казки» вважають за необхідне провести громадські слухання щодо діяльності Лівадійської селищної ради і звернутися до Верховної Ради України з проханням призначити дострокові перевибори селищного голови і депутатського корпусу Лівадії. «Тому що впродовж довгого часу вони створюють конфліктні ситуації, і неспроможні їх розв’язати», - зазначив директор «Казки».

«Незручний ЗУБКОВ? Але іншого ЗУБКОВА в Криму немає, й іншого ялтинського зоопарку в Криму не буде», - сказав директор «Казки».

Депутат Верховної Ради Криму Віктор ПОПОВ, зі свого боку, додав, що все, що відбувається навколо «Казки», - це спроба рейдерства. «Йдеться про територію, яка знаходиться перед зоопарком, але ця територія дозволяє контролювати всю інфраструктуру зоопарку – заїзд і виїзд. Людина, яка обслуговує парковку, може у будь-який час паралізувати зоопарк. Я думаю, що, можливо, наступний крок цих, і вони це частково одержали шляхом заангажованих рішень судів, – зупинка зоопарку, доведення його до банкрутства. Таким чином вони намагаються одержати його у власність», - сказав депутат. При цьому він додав, що повідомив про те, що відбувається, керівництво кримського уряду.

***Зоопарк «Казка» створений у 1995 році О.ЗУБКОВИМ. На даний час у зоопарку утримуються понад 700 тварин і птахів. Багато з них – рідкісних видів.