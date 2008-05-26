Українські моряки беруть участь в навчанні НАТО у Норвегії

Сьогодні, 26 травня, у територіальних водах Королівства Норвегія розпочалося навчання Військово-Морських сил НАТО “Болд Монарх -2008”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-службі Міністерства оборони, у навчанні беруть участь сили, засоби та особовий склад військово-морських сил країн-членів і партнерів НАТО. Україна представлена 18 військовослужбовцями Військово-Морських сил ЗСУ, які увійшли до складу рятувальної парашутно-десантної, водолазної та медичних груп.

Під час активної фази маневрів українські військові моряки у складі багатонаціональних пошуково-рятувальних сил відпрацьовуватимуть дії з надання допомоги та рятування екіпажу підводного човна, що умовно зазнав аварії та затонув на глибині 30-150 метрів.

Крім того, у ході навчання українські військові моряки практично ознайомляться з методиками планування військово-морських операцій за стандартами НАТО та організацією практичних дій.

Навчання Військово-Морських сил НАТО “Болд Монарх - 2008” завершиться 7 червня.