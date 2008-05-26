Комуністи хочуть розслідувати історію з громадянством дружини Ющенка

Депутат Верховної Ради України (фракція Комуністичної партії України), лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ звернувся до керівництва парламенту з вимогою створити тимчасову комісію ВР для розслідування «факту, що свідчить про американське підданство» дружини Президента України Катерини ЮЩЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Л.ГРАЧА, згідно з розділом 349 (а) (5) Акту США про імміграцію й громадянство втрата громадянства вступає в законну силу лише після адміністративного затвердження Державним Департаментом США Сертифікату про втрату громадянства. «Довідку було підписано 30 серпня 2007 року Генеральним Консулом США паном Вільямом ТЕЙЛОРОМ, яка є «фільчиною грамотою», не має ніякої юридичної сили», - сказав депутат.

Він також зазначає, що за інформацією МЗС України, іноземні документи мають в Україні доказову силу без будь-якого додаткового засвідчення, якщо вони складалися на території держав, з якими Україна має договори про двосторонню правову допомогу й правові відносини в цивільних справах (такі договори з США відсутні); за умови їх засвідчення штампом «Апостиль», якщо вони складалися на території держав - учасників Гаазької конференції 1961 року, що відміняє вимогу легалізації іноземних офіційних доказів. «Україна й США є членами Гаазької конференції 1961 року, штамп ”Апостиль” ставить МЗС України», – сказав Л.ГРАЧ. «На довідці Консульства США він відсутній, тому не має ніякої юридичної сили. Отже, Катерина ЮЩЕНКО й на теперішній час є громадянкою США внаслідок відсутності сертифікату про втрату американського громадянства», - заявив представник КПУ.

Він назвав цей факт «волаючим» і вважає, що з боку гаранта Конституції повинна послідувати ”негайна реакція”.

Народний депутат повідомив, що звернувся до керівництва Верховної Ради України з вимогою на найближчому засіданні парламенту створити тимчасову депутатську комісію з розслідування зазначених фактів.

Як повідомляв УНІАН, днями прес-служба Катерини ЮЩЕНКО спростувала інформацію про збереження дружиною Президента України громадянства США.

За даними прес-служби, 21 березня 2005 року К.ЮЩЕНКО було отримано тимчасове посвідчення громадянина України. На вимогу статей 1 і 8 Закону України «Про громадянство України», у визначені терміни К.ЮЩЕНКО звернулася до відповідних органів України із заявою, в якій інформувала про виконання всіх вимог чинного українського законодавства. До цієї заяви додавались: відповідь Посольства Сполучених Штатів Америки, легалізована Департаментом консульської служби МЗС України (номер легалізації – 572/0835), про підтвердження отримання клопотання про припинення громадянства США, а також декларація, відповідно до форми 4Б, затвердженої МВС України, №716 за підписом К.ЮЩЕНКО про відмову від іноземного громадянства, підкреслюють в прес-службі.

Крім того, відповідно до розділу 349(а) Закону США «Про імміграцію та натуралізацію», була проведена процедура позбавлення К.ЮЩЕНКО громадянства США на підставі заяви та складення присяги на вірність іншій державі. Це, звертають увагу у прес-службі, підтверджено відповідним листом Посольства США в Україні: «Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні цим підтверджує, що 30 серпня 2007 року Катерина ЮЩЕНКО здійснила відмову від громадянства Сполучених Штатів Америки згідно Частини 349(а)(5) Закону про Імміграцію та Натуралізацію, п. 66 Статті 268, відповідно до статей 95-342, Закону про Громадянські права від 10 жовтня 1978 року, п. 92 Статті 1046».

”Таким чином, К.ЮЩЕНКО було виконано всі норми українського законодавства. Сьогодні вона є громадянкою лише України і має український паспорт. Всі інші заяви по цьому питанню ми розглядаємо як наклеп”, - наголошується у заяві.

Також у прес-службі зазначають, що оскільки до 2005 року К.ЮЩЕНКО дійсно була громадянкою Америки і з цього не робилося таємниці, то діти, за принципом походження (коли один з батьків – громадянин іншої держави), могли знаходитися під захистом законодавства держави, громадянином якої є один з їхніх батьків. На сьогодні ж обоє батьків є громадянами України, тому всі діти мають проїзні документи України і користуються виключно ними, підкреслюється в заяві.