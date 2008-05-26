Прокуратура в шоці від кримських сіл

Прокуратура Криму вимагає від уряду автономії вжити негайних заходів для забезпечення прав жителів сіл півострова на освіту, медичну допомогу, свободу пересування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, наглядове відомство провело моніторинг стану сіл автономії, за результатами якого склало особливу адміністративну карту півострова: на ній позначено населені пункти, в яких немає аптек, магазинів, відділень зв`язку, об`єктів торгівлі.

За даними прокуратури, в 568 населених пунктах Криму немає закладів освіти, в 484 - відділень зв`язку, в 482 - аптечних пунктів, у 295 - немає закладів охорони здоров`я, в 187 - магазинів, 142 населені пункти не забезпечені сполученням громадського транспорту, в 135 - не проведено й не функціонує централізоване водопостачання.

Прокурор Криму Владимир БОЙКО направив подання на ім`я голови Ради міністрів АРК і вимагає від кримського уряду вжити негайних заходів. «Володимир БОЙКО звертає увагу на те, що в автономії протягом останніх трьох років не розроблялися програми соціально-економічного розвитку сільських регіонів. Як показали прокурорські перевірки, райдержадміністраціями не вживаються дієві заходи із забезпечення функціонування об`єктів», - зазначили в прокуратурі Криму.