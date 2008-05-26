Меджліс: Виведення ЧФ лише зміцнить україно-російські відносини

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”, лідер кримськотатарського Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ вважає, що виведення Чорноморського флоту з Севастополя лише зміцнить україно-російські відносини. "Я прихильник того, щоб ЧФ був виведений якомога раніше. Це - в інтересах стабільності на кримському півострові, оскільки Чорноморський флот є “детонатором" міжнаціональної напруги", – заявив лідер Меджлісу, повідомляє прес-служба НУ-НС.

"Я повністю підтримую ініціативу Президента стосовно виведення Чорноморського флоту. Адже на території незалежної суверенної держави не повинно бути ніяких збройних формувань іноземних держав. Я вважаю, що це, також, в інтересах зміцнення взаємовідносин між Україною і Росією - тоді в нас буде менше причин робити агресивні заяви в бік один одного", - вважає депутат.

"В Україні є певні сили - прихильники того, щоб не тільки залишити флот на території України, а й передати Крим і Севастополь Росії. Але, не зважаючи на них, Україна повинна проводити політику виключно в національних інтересах", - заявив він.