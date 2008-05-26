ДТП у Криму: 2 людини загинуло
20:23, 26 травня 2008Крым
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Аварія на трасі Сімферополь-Феодосія-Керч
2 людини загинуло внаслідок ДТП у Криму.
Як інформує прес-служба Мінтрансзв`язку України, аварія сталася сьогодні.
На 56 км автодороги Сімферополь – Феодосія – Керч водій неліцінзованого вантажного автомобіля ДАФ–ФТ95, який належить Кримському ТОВ «Бутон», виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із неліцінзованим легковим автомобілем Мерседес-Бенц.
Внаслідок ДТП водій і пасажир легкового автомобіля загинули на місці події, а водій вантажного автомобіля отримав травми.
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