ДТП у Криму: 2 людини загинуло

Аварія на трасі Сімферополь-Феодосія-Керч

2 людини загинуло внаслідок ДТП у Криму. Як інформує прес-служба Мінтрансзв`язку України, аварія сталася сьогодні. На 56 км автодороги Сімферополь – Феодосія – Керч водій неліцінзованого вантажного автомобіля ДАФ–ФТ95, який належить Кримському ТОВ «Бутон», виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із неліцінзованим легковим автомобілем Мерседес-Бенц. Внаслідок ДТП водій і пасажир легкового автомобіля загинули на місці події, а водій вантажного автомобіля отримав травми.

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