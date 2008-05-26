У адміністрація Севастополя увірвався терпець

Севастопольська міська державна адміністрація готова до того, щоб ставити питання про розпуск міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН.

«У нас теж увірвався терпець. Від імені голови міськадміністрації (Сергія КУНІЦИНА), і від імені товаришів по роботі хочу сказати, що ми готові в судовому порядку ставити питання про визнання дій міськради протизаконними, корупційними», - сказав В.КАЗАРІН. Він, зокрема, звернув увагу на те, що виконавчій владі «до цих пір невідомо, на які кошти проводився чи там референдум, чи опитування, чи і те, й інше - це не може проводитися на приватні гроші. Не можна так поступати з питанням державної ваги».

За словами В.КАЗАРІНА, «ми готові до того, щоб ставити питання про розпуск міської ради. Підставами для цього є, зокрема, не одне, два і не десять, а вже декілька десятків рішень міської ради, які опротестовані прокуратурою, іншими силовими органами, нами в судах». «По всіх наших позовах до міської ради всі до одного рішення судів на нашу користь. По всіх зверненнях до суду проти нас міської ради ні з одного питання не було прийнято рішення, що задовольняє позов міської ради. Що називається, 10:0 на користь міської адміністрації, - вся історія наших відносин один до одного через судову систему», - додав перший заступник глави виконавчої влади міста.