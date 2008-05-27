Росія у своєму телеефірі відображає «викривлені» події з України?

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Іван СТОЙКО вважає, що російські телеканали подають заангажовану та антиукраїнську інформацію щодо України і тому становлять загрозу національній безпеці нашої держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Народного Руху України, про це він заявив сьогодні, коментуючи заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо ситуації з російською мовою в Україні.

«Нацрада з питань телебачення та радіомовлення нещодавно висловила стурбованість з приводу тональності та акцентів програм російських телеканалів, які стосуються України. Я погоджуюсь з цією заявою і змушений констатувати, що зумисне маніпулювання фактами, до якого вдаються російські телеканали, наводять на думку про необхідність усунення російських ТБ з телерадіопростору України, оскільки вони становлять загрозу нашій національній безпеці», - наголосив І.СТОЙКО.

«На жаль, ми сьогодні не можемо похвалитись тим, що український ефір є насправді українським. Є велика загроза в тому, що з боку Росії робляться намагання впливати на українців та маніпулювати ними. Звичайно, що Україна, як і будь-яка інша держава, зобов’язана себе захищати», - додав І.СТОЙКО.

На думку політика, «не справа Росії, яким має бути ефірний простір України. Розцінюючи сьогоднішню заяву МЗС РФ про тотальну українізацію ефіру, я можу сказати єдине - цим вони в черговий раз втручаються у наші внутрішні справи. Ми зі своїм ефіром розберемося самі. На сьогоднішній день мене турбує те, що у Криму та південно-східних областях України показують більше російських каналів, ніж українських».

«Якщо проаналізувати російський телеефір, то це суцільний негатив про Українську державу. Мабуть тому сьогодні ми входимо у трійку тих держав, до яких росіяни ставляться найгірше поряд з Грузією та США. Чому? Тому що російська провладна ідеологія є антиукраїнською. Думаю, прийшов час, коли українці, українська влада повинні поставити питання про паритет стосовно ЗМІ. Якщо ми приймаємо російські канали, відповідно Росія має дати згоду нам прийом українських. Тут немає нічого такого, щоб суперечило нашим сусідським відносинам», - переконаний І.СТОЙКО.

«На сьогоднішній день Росія у своєму телеефірі відображає «викривлені» події з України, в ефір потрапляє інформація заангажована та антиукраїнська. Ми не повинні мовчати. Якщо росіяни хочуть знати правду про Україну, вони повинні її знати від українців та українських медіа. Ми маємо домагатися, щоб наші телеканали також транслювались на Росію. Якщо російська сторона відмовиться від такого сценарію, необхідно ставити питання про заборону трансляції на Україну російських телеканалів», - заявив І.СТОЙКО.

«Ми не можемо просто спостерігати, як Росія чи будь-яка інша країна робить інформаційну експансію України. Від цього залежить інформаційна безпека нашої держави, а інформаційна безпека – це національна безпека загалом», - сказав І.СТОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ Російської Федерації сьогодні, 27 травня, висловило глибоку стурбованість планами України щодо припинення ретрансляції російських телеканалів за системою кабельного телебачення.

Водночас голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Віталій ШЕВЧЕНКО заявив, що Нацрада не ухвалювала жодного документу, який би обмежував поширення в Україні російськомовних програм зарубіжних мовників.